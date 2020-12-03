Всероссийский День хоккея вместе с «Бесценной Лигой» Mastercard и КХЛ

Во Всероссийский день хоккея состоялась встреча медиаклуба традиции «Бесценная Лига» Mastercard и КХЛ. Гости следили за матчем между ЦСКА и «Куньлунь» и в перерывах обсуждали с представителями игравших команд то, как развивается бизнес-стратегии хоккейных клубов, и со спортсменами – новые форматы общения с болельщиками. На медиаклубе было объявлено о том, что 22 декабря на ГУМ-Катке на Красной площади вновь состоится «Бесценный Матч» между женской и мужской командами.

Матч между московским клубом и китайской командой, во время которого проходил медиаклуб, стал одним из самых захватывающих за последнее время. «Куньлунь» сейчас идет последним в Восточной конференции, но преподнес сенсацию, когда после двух периодов команда повела 2:0 в счете – отличились Райан Спроул и Вячеслав Лещенко. Однако в третьем периоде лидер чемпионата ЦСКА смог переломить ход игры. Первый гол забил капитан Сергей Андронов, второй – защитник Богдан Киселевич, а в овертайме победную для хозяев точку поставил дебютант клуба Никита Сошников.

В перерыве между периодами директор по развитию бизнеса ЦСКА Владимир Герасимов рассказал журналистам о том, насколько сильна связь между болельщиками и хоккеистами:

Я сам был болельщиком, с юности поддерживал армейский клуб. А теперь работаю в ЦСКА. В это непростое время мы понимаем, как важно еще плотнее взаимодействовать с болельщиками и сохранять внимание публики, оставаясь на расстоянии. Мы сделали акцент на наших соцсетях, где общаемся с любителями хоккея, поклонниками ЦСКА».

По видеосвязи вышел поговорить с гостями встречи защитник ЦСКА Артем Сергеев, он искренне признался в том, что хоккеисты скучают в этом сезоне по заполненным трибунам и поддержке болельщиков. «Я бы сказал, что и по журналистам тоже, потому что привыкли, что вы заходите в раздевалку хозяев после матча. А теперь этого нет, да и обстановка на хоккее немного необычная. Не хотелось бы к такому привыкать», – поделился Артем Сергеев.

В своем выступлении Тимофей Решетилов, менеджер Mastercard по маркетингу и спонсорским активациям, анонсировал проведение «Бесценного Матча». Во второй раз в истории лиги состоится игра женской команды против мужской. Известно, что в состав команды мужчин войдут звезды кино, журналисты, спортсмены, комментаторы, а противостоять им будут хоккеистки из сборной Женской хоккейной лиги.

Бесценный Матч» – это уникальное событие, которое объединяет увлеченных хоккеем людей – профессиональных спортсменов, игроков любительских команд и зрителей. Соревнование пройдет 22 декабря 2020 года в самом сердце столицы – на Красной площади, на ГУМ-Катке, который специально зальют с разметкой под хоккейную игру», – пригласил посмотреть игру Тимофей Решетилов.

Почетными гостями медиаклуба стали известный российский фигурист, призер чемпионата Европы, четырехкратный чемпион России Максим Ковтун и российский актер театр и кино, исполнитель главной роли в сериале «Молодежка» Влад Канопка.

На встречу был приглашен и преданный болельщик ЦСКА Илья Гуреев, возглавивший октябрьский рейтинг «Бесценной Лиги» среди армейских болельщиков. Он активнее других голосовал за лучших игроков матчей на сайте или в мобильном приложении КХЛ, а также принимал участие в викторинах и виртуальных играх. В финале встречи представитель ЦСКА в торжественной обстановке вручил болельщику специальный приз – бейсболку с автографами игроков.

В сезоне 2020/2021 участники «Бесценной Лиги» не только борются за звание Бесценного Болельщика и шанс выйти на лед с игроком любимого клуба, но и получают доступ к новому мультимедиа-разделу на сайте традиции, где публикуются интервью с известными спортсменами, экспертные статьи и материалы о хоккее.

Встреча медиаклуба прошла с соблюдением всех требуемых мер безопасности — социальной дистанции и применением средств индивидуальной защиты.

С 2015 Mastercard является официальным партнером мероприятий Континентальной Хоккейной Лиги: Регулярного Чемпионата и серии Плей-офф КХЛ, Матча Звезд КХЛ и мероприятий Молодежной Хоккейной Лиги, а также официальной платежной системой и картой Чемпионата КХЛ.

«Бесценная Лига» — хоккейная традиция для игроков и болельщиков, созданная Mastercard и КХЛ в 2016 году. В течение всего сезона КХЛ любители хоккея выбирают лучшего хоккеиста матча, чья игра принесла наибольшее количество незабываемых эмоций. Выбранные игроки, а также самые активные болельщики клубов навсегда сохраняют свои имена в истории «Бесценной Лиги». Официальные награды для болельщиков предусмотрены в рамках КХЛ впервые, чтобы отметить их значительный вклад в успех любимых клубов.

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