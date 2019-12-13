Хоккей возвращается в московские дворы. Уже 20 декабря в Москве стартует чемпионат среди любительских команд

С 20 по 22 декабря 2020 года в Таганском парке культуры состоится самое масштабное соревнование любительского хоккея столицы. Ожидается участие 112 команд и более 900 игроков. Открытый турнир «Московский хоккей» – настоящий городской праздник.
Принять участие может каждый совершенно бесплатно:
- Собери свою команду или присоединись к существующей;
- Пройди онлайн регистрацию на сайте московскийхоккей.рф;
- Выйди на лед и докажи таким же парням из соседних дворов, что именно твоя команда достойна носить звание чемпиона!
Участники настоящих ледовых баталийбудут поделены на три категории:
- «Юноши» 13-15 лет;
- «Юниоры» 16-17 лет;
- «Взрослые» 18 лет и старше.
Игры будут проходить одновременно на трех полях размером 25х40 метров с натуральным льдом.
Правила просты:
- 8 игроков в команде: 4 на поле и 4 на «скамейке»;
- Два периода по 10 минут;
- Игра проходит с уменьшенными воротами без вратарей, без силовых приемов и щелчков.
Оборудованные раздевалки и каток для разминки позволят комфортно подготовиться к состязанию.
Для экстремалов будут предоставлены две специальные трассы. Первая – для свободного катания и забегов любителей. Вторая – для скоростного спуска и тренировок по бегу с препятствиями.
Для всех, кто предпочитает отдых на открытом воздухе,будут проводиться увлекательные мероприятия. Мастер-классы с профессиональными спортсменами и тренерами, хоккейные тренажеры и сервисы по подготовке инвентаря к хоккейному сезону, горячая еда в кафе и выступления артистов – все это ожидает гостей хоккейного праздника. Вход для зрителей также свободный. Приходите всей семьей – будет весело!
Турнир проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы.
Время и расписание мероприятий:
- 20 декабря, 15:00-21:00, мастер-классы и тренировки;
- 21 декабря, 09:00-21:00, турнир;
- 22 декабря, 09:00-21:30, турнир.
Место проведения:
Стадион в парке культуры и отдыха «Таганский».
Москва, ул. Таганская вл. 40-42.
По организационным вопросам +7 (916) 421-57-01, Никита Курманов.
По вопросам участия +7 (926) 643-71-29, Федор Дмитриев.