Хоккей возвращается в московские дворы. Уже 20 декабря в Москве стартует чемпионат среди любительских команд

С 20 по 22 декабря 2020 года в Таганском парке культуры состоится самое масштабное соревнование любительского хоккея столицы. Ожидается участие 112 команд и более 900 игроков. Открытый турнир «Московский хоккей» – настоящий городской праздник.

Принять участие может каждый совершенно бесплатно:

Собери свою команду или присоединись к существующей;

Пройди онлайн регистрацию на сайте московскийхоккей.рф ;

Выйди на лед и докажи таким же парням из соседних дворов, что именно твоя команда достойна носить звание чемпиона!

Участники настоящих ледовых баталийбудут поделены на три категории:

«Юноши» 13-15 лет;

«Юниоры» 16-17 лет;

«Взрослые» 18 лет и старше.

Игры будут проходить одновременно на трех полях размером 25х40 метров с натуральным льдом.

Правила просты:

8 игроков в команде: 4 на поле и 4 на «скамейке»;

Два периода по 10 минут;

Игра проходит с уменьшенными воротами без вратарей, без силовых приемов и щелчков.

Оборудованные раздевалки и каток для разминки позволят комфортно подготовиться к состязанию.

Для экстремалов будут предоставлены две специальные трассы. Первая – для свободного катания и забегов любителей. Вторая – для скоростного спуска и тренировок по бегу с препятствиями.

Для всех, кто предпочитает отдых на открытом воздухе,будут проводиться увлекательные мероприятия. Мастер-классы с профессиональными спортсменами и тренерами, хоккейные тренажеры и сервисы по подготовке инвентаря к хоккейному сезону, горячая еда в кафе и выступления артистов – все это ожидает гостей хоккейного праздника. Вход для зрителей также свободный. Приходите всей семьей – будет весело!

Турнир проводится при поддержке Департамента спорта города Москвы.

Время и расписание мероприятий:

20 декабря, 15:00-21:00, мастер-классы и тренировки;

21 декабря, 09:00-21:00, турнир;

22 декабря, 09:00-21:30, турнир.

Место проведения:

Стадион в парке культуры и отдыха «Таганский».

Москва, ул. Таганская вл. 40-42.

По организационным вопросам +7 (916) 421-57-01, Никита Курманов.

По вопросам участия +7 (926) 643-71-29, Федор Дмитриев.

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