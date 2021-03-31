Заключительный этап масштабной кибергонки прошел в Порше Центр Ленинский

В Порше Центр Ленинский встретились 24 претендента на победу в 3 финалах виртуального чемпионата по кибергонкам PORSCHE TAG HEUER ESPORTS SPRINT CHALLENGE RUSSIA GRAND—FINAL. Участники сразились за звания лучших симрейсеров в своих категориях за рулем легендарного автомобиля Porsche 911 RSR. Порше Центр Ленинский пригласил своих клиентов и энтузиастов марки поддержать спортсменов и попробовать себя в свободных заездах.

Компания «ПОРШЕ РУССЛАНД» уже в третий раз организовала в России виртуальный чемпионат по кибергонкам в онлайн и офлайн форматах в августе 2020 года. Офлайн часть проходила в рамках любительского гоночного чемпионата Porsche Sport Challenge, и гости чемпионата испытали модель Porsche 911 RSR. Во время онлайн-чемпионата кибергонщики испытали возможности спортивных автомобилей Porsche 911 Carrera Cup, Cayman GT4 Clubsport, 911GT2 RS Clubsport, переместившись на виртуальные автодромы Дубая, Шанхая, Милана.

В Порше Центре Ленинский 25 марта прошел заключительный этап масштабной гонки, длившейся полгода, желающие могли наблюдать видеотрансляцию из любой точки мира. Финальный заезд включал три зачета: общий, женский и онлайн. Победители и призеры турнира получили сертификаты в Porsche Experience Center Russia и памятные подарки от организаторов и партнеров: TAG Heuer и LEGO. По окончании торжественной части гостей мероприятия ждала вечерняя часть программы, во время которой можно было поучаствовать в свободных заездах на виртуальных автомобилях Porsche, сразится в гонках на мини-машинках и записать креативное видео в специальной интерактивной зоне. Кроме того, на вечерней AfterParty начинающие кибергонщики могли посоревноваться за рулем симуляторов с самим Сергеем Сироткиным – пилотом программы развития российского автоспорта SMP Racing и экс-пилотом «Формула-1».

«Мы активно следили за ходом чемпионата PORSCHE TAG HEUER ESPORTS SPRINT CHALLENGE RUSSIA и поддерживали участников, поэтому нам было очень важно организовать интересную программу для гостей гранд-финала» – отметил Алексей Забелкин, бренд-директор Porsche ГК «АвтоСпецЦентр». – Переход в онлайн – новый этап развития коммуникаций с клиентами, и такое количество молодых людей, интересующихся кибертурниром, говорит об успешной интеграции Porsche в цифровую среду. Однако всем любителям бренда мы предлагаем отвлечься от виртуальной реальности и посетить наши дилерские центры, чтобы лично насладиться красотой и мощностью автомобилей Porsche».

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