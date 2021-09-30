Запущена новая акция для болельщиков клубов КХЛ

Mastercard и Яндекс расширяют многолетнее сотрудничество и объединяют усилия на территории спорта. В новом сезоне КХЛ у болельщиков впервые появляется возможность удобно и просто приобрести билеты на матчи на платформе Яндекс.Афиша онлайн. При оплате с Mastercard весь сезон 2021/2022 действует скидка 20%.

Чтобы воспользоваться скидкой, достаточно войти через Яндекс.ID на сервис Яндекс.Афиша, выбрать билеты на матч КХЛ и оплатить покупку картой Mastercard .

«Mastercard делает все возможное для того, чтобы россиянам были доступны преимущества безналичных платежей. Вместе с Яндексом мы за последние несколько лет реализовали много проектов, и рады продолжать сотрудничество, предлагая держателям карт удобство онлайн-покупки билетов на матчи любимых хоккейных команд. Заказ билетов на сервисе Яндекс.Афиша осуществляется быстро и просто, а скидка в 20% при оплате с Mastercard станет приятным дополнением», – комментирует Светлана Волошенко, директор по маркетингу и коммуникациям Mastercard в России.

«В детстве я, как и другие дети, смотрел хоккей вместе со своей семьёй — и это был важный момент единения. Сейчас хоккей объединяет компании друзей и фанатов по всей стране, а мы в Яндекс.Афише даём этим людям возможность легко и удобно покупать билеты на чемпионат КХЛ. А ещё есть приятный бонус: мы уже несколько лет сотрудничаем с Masterсard и дарим держателям карт скидки и повышенный кешбэк баллами Плюса за покупку билетов на разные события. На билеты КХЛ скидка будет 20%», – отметил Дмитрий Субботин, заместитель руководителя сервиса Яндекс.Афиша.

Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов сказал: «За годы сотрудничества с Mastercard мы запустили несколько ярких проектов, которые помогают любителям хоккея быть ближе к игре, и теперь рады объявить о новой инициативе, которая объединяет возможности трёх сильных партнёров. Мы благодарим наших партнеров – и уверены, что возможность заказывать билеты онлайн на хоккейные матчи, при этом получая дополнительную скидку, порадуют болельщиков».

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