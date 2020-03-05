Кубок России. «Спартак» — ЦСКА – 3:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче ¼ финала Кубка России. Победный мяч забил Джордан Ларссон. Сергей Дроняев подготовил фоторепортаж о том, как проходила эта встреча.

Перед матчем болельщики посостязались в перформансе. Спартаковцы заявили о нацеленности на кубок.

Армейцы просто напомнили о своей силе.

Главные герои первого тайма: армеец Ильзат Ахметов и спартаковец Зелимхан Бакаев.

Красно-белые празднуют гол в ворота ЦСКА.

Александр Соболев таранит оборону ЦСКА, вскоре Понсе забьет второй мяч в ворота Акинфеева.

Вместо фамилии автора первого гола в ворота ЦСКА — Бакаева — на табло внезапно появилось что-то другое.

Армейский защитник Игорь Дивеев первым добирается до мяча. Именно Дивеев стал автором первого ответного мяча ЦСКА.

Алан Дзагоев демонстрирует Роману Зобнину ловкость рук.

Последняя надежда ЦСКА спасти игру.

«Спартак» оказался сильнее ЦСКА, отпразновав победу с болельщиками. В полуфинале Кубка России красно-белые встретятся с «Зенитом». Питерцы тоже в дополнительное время одолели «Ахмат» (2:1).

Фото: Сергей Дроняев

Сергей Дроняев Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»