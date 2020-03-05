Кубок России. «Спартак» — ЦСКА – 3:2. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0

Spartak - CSKA

«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 3:2 в матче ¼ финала Кубка России. Победный мяч забил Джордан Ларссон. Сергей Дроняев подготовил фоторепортаж о том, как проходила эта встреча.

Spartak - CSKA

Перед матчем болельщики посостязались в перформансе. Спартаковцы заявили о нацеленности на кубок.

Spartak - CSKA

Армейцы просто напомнили о своей силе.

Spartak - CSKA

Главные герои первого тайма: армеец Ильзат Ахметов и спартаковец Зелимхан Бакаев.

Spartak

Красно-белые празднуют гол в ворота ЦСКА.

Spartak - CSKA

Александр Соболев таранит оборону ЦСКА, вскоре Понсе забьет второй мяч в ворота Акинфеева.

Spartak - CSKA

Вместо фамилии автора первого гола в ворота ЦСКА — Бакаева — на табло внезапно появилось что-то другое.

Spartak - CSKA

Армейский защитник Игорь Дивеев первым добирается до мяча. Именно Дивеев стал автором первого ответного мяча ЦСКА.

Spartak - CSKA

Алан Дзагоев демонстрирует Роману Зобнину ловкость рук.

Spartak - CSKA

Последняя надежда ЦСКА спасти игру.

Spartak - CSKA

«Спартак» оказался сильнее ЦСКА, отпразновав победу с болельщиками. В полуфинале Кубка России красно-белые встретятся с «Зенитом». Питерцы тоже в дополнительное время одолели «Ахмат» (2:1).

Фото: Сергей Дроняев

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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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