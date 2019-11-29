Лига Европы. 5-тур. ЦСКА – «Лудогорец» – 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

ЦСКА не сумел одолеть «Лудогорец» в матче 5-го тура Лиги Европы. Армейцы сыграли вничью с болгарским клубом (1:1), потеряв шансы пробиться в весеннюю часть еврокубка. Сергей Дроняев побывал на «ВЭБ Арене» и подготовил фоторепортаж.

В составе ЦСКА отличился Федор Чалов, поразивший ворота гостей на 76-й минуте. К этому моменту «Лудогорец» уже вел в счете.

Виктор Гончаренко перед началом матча с «Лудогорцем» был сосредоточен, ведь в выездной встрече против болгарской команды ЦСКА был разгромлен (1:5).

Армейцам в этой встрече была необходима крупная победа со счетом 4:0 или с разницей в пять или более мячей, чтобы сохранить шансы на участие в плей-офф.

Алан Дзагоев провел первый матч в Лиге Европы с 3 ноября 2018 года. Полузащитник ЦСКА все то время восстанавливался от двух травм.

В матче было много борьбы

ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, 4-е место в группе H, набрав два очка после пяти матчей, и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Лидирует испанский «Эспаньол» (11 очков), далее идут «Лудогорец» (7) и «Ференцварош» (6).

Фото: Сергей Дроняев

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