Лига Европы. 5-тур. ЦСКА – «Лудогорец» – 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

ЦСКА не сумел одолеть «Лудогорец» в матче 5-го тура Лиги Европы. Армейцы сыграли вничью с болгарским клубом (1:1), потеряв шансы пробиться в весеннюю часть еврокубка. Сергей Дроняев побывал на «ВЭБ Арене» и подготовил фоторепортаж.

Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец - 1:1. Гол Чалова

В составе ЦСКА отличился Федор Чалов, поразивший ворота гостей на 76-й минуте. К этому моменту «Лудогорец» уже вел в счете.

Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец - 1:1. Виктор Гончаренко

Виктор Гончаренко перед началом матча с «Лудогорцем» был сосредоточен, ведь в выездной встрече против болгарской команды ЦСКА был разгромлен (1:5).

Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец - 1:1. Никола Влашич

Армейцам в этой встрече была необходима крупная победа со счетом 4:0 или с разницей в пять или более мячей, чтобы сохранить шансы на участие в плей-офф.

Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец - 1:1. Алан Дзагоев

Алан Дзагоев провел первый матч в Лиге Европы с 3 ноября 2018 года. Полузащитник ЦСКА все то время восстанавливался от двух травм.

Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец - 1:1. Никола Влашич

В матче было много борьбы

Лига Европы. ЦСКА - Лудогорец - 1:1

ЦСКА за тур до окончания группового турнира занимает последнее, 4-е место в группе H, набрав два очка после пяти матчей, и потерял шансы на выход в плей-офф турнира. Лидирует испанский «Эспаньол» (11 очков), далее идут «Лудогорец» (7) и «Ференцварош» (6).

Фото: Сергей Дроняев

Поделиться:

Еженедельник «Футбол. Хоккей»

Главное издание в России, посвященное футболу и хоккею

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

2.11.2019. 15-й тур. Зенит - ЦСКА - 1:1

РПЛ. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА – 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

«Только Яшин — только «Динамо». Как «Динамо» сыграло вничью с «Краснодаром» в 90-летие Яшина

Снег — не помеха. Как ЦСКА обыграл «Уфу» и вышел в 1/4 финала Кубка России

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 