РПЛ. 15-й тур. «Зенит» — ЦСКА – 1:1. Фоторепортаж Сергея Дроняева

«Зенит» стал победителем первого круга чемпионата России, но со скандалом. В матче 15-го тура питерцы на своем поле сыграли вничью с ЦСКА (1:1). У армейцев есть претензии к работе арбитра Михаила Вилкова, который удалил с поля полузащитника «красно-синих» Яку Бийола, а также проигнорировал серьезные фолы со стороны зенитовца Сердара Азмуна. Фоторепортаж Сергея Дроняева о том, как проходила встреча в Санкт-Петербурге.

Накануне этого матча в Россию приезжал cтарший офицер УЕФА по вопросам судейства Роберто Розетти, который провел в России семинар о работе системы видеоповторов (VAR) для представителей клубов и журналистов. В игре «Зенит» — ЦСКА случилось несколько спорных моментов, но VAR на помощь арбитру Михаилу Вилкову не пришел

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Армейцы повели в счете в конце первого тайма: гол забил хавбек Никола Влашич, результативный пас на счету нападающего Федора Чалова — 0:1. Этот мяч стал шестым голом Николы Влашича в текущем сезоне РПЛ

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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев остался доволен игрой, заявив: «У нас редко когда говорят, что судья хорошо и без ошибок отработал игру. Можно по-разному трактовать эпизоды: наступил или задел, зацепил или ударил. Болельщик каждой команды будет за своих. К нам приезжал Роззетти и пояснял, как работает VAR и как он применяется, и мы находимся на начальном и тестовом периоде его использования. Как говорится, Москва не сразу строилась. Необходимо обрести опыт его использования».

Календарь и результаты матчей РПЛ-2019/20

«Зенит» после 15 туров опережает «Ростов» на 3 очка. У команды Сергея Семака 33 балла. ЦСКА занимает 5-ю строчку в таблице, у армейцев 27 очков.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: еженедельник «Футбол»

Сергей Дроняев Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»