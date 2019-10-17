Счастливая журналистка. Восхитительная невеста Александра Зинченко — Влада

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — Владе. Ее ответ был положительным. Еженедельник «Футбол» знакомит читателей с красивой невестой украинского игрока.

Об отношениях пары стало известны после разгромной победы сборной Украины над Сербией — 5:0. Александр поцеловал девушку в прямом эфире, объяснив это тем, что не виделся с ней 2 недели.

Влада Седан (настоящая фамилия Щеглова) родилась в футбольной семье — отец и брат были футболистами. Она тоже связала свою жизнь с этим видом спорта. Девушка работает корреспондентом на телеканале «Футбол 1/2».

Девушка стала знаменитой еще на Евро-2016. На чемпионате Европы ее назвали самой красивой болельщицей.

Журналистика — не единственный вид деятельности Влады. Девушка также преуспевает в модельном бизнесе.

У Влады это не первый роман с футболистом. До этого она встречалась с нападающим «Шахтера» Андреем Борячуком. Тогда же Александр и познакомился с девушкой.

У девушки есть футбольный кумир — Роналду. В последнем матче сборной Украины с Португалией девушке удалось сфотографироваться с 34-летним игроком.

Однако сейчас у девушки останется только один кумир. Это ее жених Александр Зинченко. Украинской паре только остается пожелать семейного благополучия.

Фото: Instagram Влады Седан

Текст: Роман Шлуинский