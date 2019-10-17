Счастливая журналистка. Восхитительная невеста Александра Зинченко — Влада

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко сделал предложение своей девушке — Владе. Ее ответ был положительным. Еженедельник «Футбол» знакомит читателей с красивой невестой украинского игрока.

Об отношениях пары стало известны после разгромной победы сборной Украины над Сербией — 5:0. Александр поцеловал девушку в прямом эфире, объяснив это тем, что не виделся с ней 2 недели.

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@tankovskayakris уговорила😂😘😈

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Обожаю жёлтый цвет ☀️💛😎

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🌸🌸🌸 🙋🏼‍♀️

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Влада Седан (настоящая фамилия Щеглова) родилась в футбольной семье — отец и брат были футболистами. Она тоже связала свою жизнь с этим видом спорта. Девушка работает корреспондентом на телеканале «Футбол 1/2».

Девушка стала знаменитой еще на Евро-2016. На чемпионате Европы ее назвали самой красивой болельщицей.

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💛💙#твоязбірна

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Журналистика — не единственный вид деятельности Влады. Девушка также преуспевает в модельном бизнесе.

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Собралась😜👌🏼

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🖐🏼😜

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У Влады это не первый роман с футболистом. До этого она встречалась с нападающим «Шахтера» Андреем Борячуком. Тогда же Александр и познакомился с девушкой.

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🌅 🧡 я с фанатом🙊

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У девушки есть футбольный кумир — Роналду. В последнем матче сборной Украины с Португалией девушке удалось сфотографироваться с 34-летним игроком.

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Ну… вы поняли😂😂😂

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😁😁😁Легендище👑💪🏽

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Однако сейчас у девушки останется только один кумир. Это ее жених Александр Зинченко. Украинской паре только остается пожелать семейного благополучия.

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❤️Z👶🏼

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Siiiiiiiiiiiiii ❤️

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Фото: Instagram Влады Седан
Текст: Роман Шлуинский

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