ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I. Российская сборная разгромила Кипр и вышла на Евро-2020

Российская сборная встречалась с киприотами в Никосии. Команда Станислава Черчесова одержала уверенную победу.

ЧЕ-2020. Квалификация. Группа I

КИПР — РОССИЯ — 0:5 (0:2)

Никосия. 13 октября.

Стадион: «ГСП Стэдиум».

Судья: Срджан Йованович (Сербия).

Кипр: Панаи (Пардо, 40), Кирияку, Меркис, Лайфис, Коусулус, М. Иоанну, Артиматас, Сполярич (Папулис, 80), Н. Иоанну, Захариу (Маргаса, 36), Кости.

Россия: Гилерме, Кудряшов, Джикия, Семенов, Петров (Караваев, 37), Оздоев, Ахметов (Кузяев, 61), Головин, Черышев, Дзюба, Ионов (Бакаев, 77).

Голы: 0:1 – Черышев (9), 0:2 – Оздоев (23), 0:3 – Дзюба (79), 0:4 – Головин (89), 0:5 – Черышев (90).

Предупреждение: Караваев (45).

Удаление: Лайфис (28).

3 (0) удары (в створ) 22 (11)

5 фолы 17

2 угловые 8

3 офсайды 0

36 % владения мячом 64

Уже в середине первого тайма российская сборная оформила себе комфортное преимущество в счете. Уже на 10-й минуте Черышев открыл счет в матче. В середине первого тайма полузащитник «Валенсии» отдал голевую передачу Оздоеву. Полузащитник «Зенита» забил гол во втором матче подряд за Россию. Моменты также не реализовали Головин, Ионов и Джикия. Во втором тайме Россия продолжила атаковать. Третий гол в ворота Кипра забил Дзюба, а за минуту до конца основного времени гол забил Головин. Точку в матче поставил Черышев. Российская сборная оформила путевку на Евро-2020, и одержала восьмую победу подряд.

Фото: твиттер сборной России

Источник: Еженедельник «Футбол»