Хэллоуин по-спартаковски. Как «красно-белые» прошли «Ростов» в Кубке России

Стадию 1/8 финала Кубка России украсила афиша матча между «Спартаком» и «Ростовом». Московская команда постепенно отходила от сентябрьского кризиса. Гости с берегов Дона закономерно признаны лучше командой в России на сегодняшний день. Встреча сопровождалась рядом актуальных вопросов, ответы на которые могла дать только игра.

Фальстарт Глебова

«Спартак» в домашних стенах побеждал последний раз аж в августе, в дерби против ЦСКА. После неудачного сентябрьского отрезка в чемпионате Кубок России — единственная надежда клуба, чтобы скрасить сезон. Доменико Тедеско после разгромной победы в Черкизове сделал только два изменения в стартовом составе. Зобнин предстал в необычном амплуа: 47-й номер вышел в качестве правого полузащитника. На линии атаки расположились авторы голов в ворота «Локомотива» — Понсе и Ларссон.

Валерий Карпин же совершил кардинальные изменения в стартовом протоколе. Лидеры «Ростова» — Еременко, Шомуродов, Байрамян — оказались на скамейке запасных. Шанс проявить себя получили игроки, не имеющие практики в РПЛ. Роль главного на поле исполнял Ивелин Попов. Болгарский игрок давал подсказки молодым Глебову, Зайнутдинову, Саплинову в линии полузащиты. Единственный момент, где Попов был бессилен что-то сделать, произошел в самом начале встречи. Глебов развел мяч не по свистку арбитра Кукуяна. Судья попросил еще раз сделать вводный пас. Вторая попытка оказалась гораздо успешней. В роли «наставника» выступил и Песьяков, который поддерживал юных Чистякова и Ведерникова. Последний игрок проводил второй матч на взрослом уровне: первая игра пришлась на 1/16 турнира.

До первой ошибки

Старт матча казался многообещающим на голы. Хозяева встречи мгновенно завладели мячом, «Ростов» же затаился в засаде, рассчитывая на контратаку. Используя схему 5-3-2, гости не давали покоя атакующим игрокам, соверша плотный прессинг. Если Зобнин не мог справиться с прессингом Ведерникова, то на левом фланге Айртон создавал мало-мальские моменты для развития атаки. Бразилец уже через полторы минуты сам пробил головой, и мяч рикошетом едва не попал в ворота. Шестой номер и в дальнейшем не давал покоя Логашову, активно перепасовываясь с Умяровым и осуществляя рывки.

Ростовчане, впрочем, не дрогнули. После пары атак «Спартака» Валерий Карпин пару раз окликнул игроков: мол, смелее идите вперед. Акцент гостей с берегов Дона был направлен на стандарты и контратаки. В первом случае оборона спартаковцев не давала и повода для того чтобы хотя бы завладеть мячом. Во втором — опорная зона также играла образцово. Крал мгновенно возвращался назад после потери мяча, а Умяров был успешен на перехватах. В первом тайме молодой опорник оказался лучшим игроком, проделав громадный объем работы на поле. Активность на левом фланге вкупе с игрой в опорной зоне оказалась скрытой фишкой Тедеско.

Игра так и шла до первого явного голевого момента. «Спартак», пожалуй, закономерно вышел вперед в конце тайма. Новая атака через левый фланг, разрезающий пас Джикии, и Ларссон в касание пробивает Песьякова — 1:0. Главная деталь: шведский форвард сам и начал атаку, отобрав мяч на чужой половине поля. Тедеско, впрочем, сдержанно отмечает гол: немецкий специалист, кажется, продумывает план на второй тайм. Карпин же, не скрывая досады, прячется на тренерской скамье. Впрочем, через мгновение тренер «Ростова» снова появится перед публикой — чтобы уйти в раздевалку на перерыв.

Немецкий прагматизм

Равный по борьбе матч не дал поводов тренерам сделать замены в перерыве. На этот раз произошла зеркальная ситуация: «Ростов» пошел в атаку, и сделал несколько попыток забить гол. «Спартак» был спокоен, как и его главный тренер. План Тедеско играть в стиле соперника оказался снова успешным. «Красно-белые» воспользовались ошибкой в центре поля, и за 10 секунд создали вторую голевую атаку. Снова автором забитого мяча стал Ларссон, сделав добивание после сэйва Песьякова — 2:0. Дубль во второй игре подряд — и швед существенно повышает шанс на попадание в стартовый состав.

Теперь Тедеско уже был менее сдержан в эмоциях. Как только игроки вернулись на свою половину поля, немец сделал показательный жест: парни, не останавливайтесь.

Второй пропущенный гол вынудил Карпина идти ва-банк. На поле вышли игроки «основы» Байрамян и Шомуродов. Крайняя мера — выход нападающего Долгова вместо польского защитника Вилюша. Такое усиление дало бодрости гостям, «Ростов» стал смелее идти вперед. Если в первом тайме у Максименко не было серьезной работы, то после перерыва вратарь гораздо активнее вступал в игру. Третья и решающая замена дала интригу встрече: молодой форвард сократил разрыв в счете. Впервые «Спартак» Тедеско пропустил гол — 1:2.

Последние минуты встречи заставили понервничать 17 тысяч болельщиков. Ростовчане полностью завладели мячом, трибуны на фарт стали заводить мантру: «Вперед, «Спартак»! Поддержка трибун помогла, москвичи не потеряли концетрации в обороне и выстояли натиск. Болельщикам на этот раз не пришлось мучительно ждать финального свистка судьи. «Спартак» выиграл матч, и выиграл у неудобного «Ростова» в официальном матче впервые за полтора года — тогда москвичей тренировал Массимо Каррера. Доменико Тедеско остается непобежденным. Надолго ли?

Фото: твиттер клуба «Спартак»

Автор: Андрей Синельщиков