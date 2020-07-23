Ловчев: «Главное достоинство «Зенита» — тройка нападающих Азмун – Дзюба – Малком»

Турнир РПЛ сезона-2019/20 завершен. «Зенит» — чемпион, «Локомотив» и «Краснодар» пробились в Лигу чемпионов. Последние два места заняли «Оренбург» и «Крылья Советов». Известный в прошлом «Спартака» и лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев подвел итоги чемпионата, выделив главное.

«В итоговом превосходстве «Зенита», «Локомотива» и «Краснодара» над другими есть общая закономерность. Качество состава и его сыгранность выше, чем у конкурентов, — рассказал Евгений Ловчев «Главной Ставке». — Главное достоинство «Зенита» — тройка нападающих Азмун – Дзюба — Малком. С ними не сравнится никто. А партнеры умеют хорошо использовать сильные стороны этих форвардов.

«Локомотив» уже несколько сезонов выступает в стабильном составе. Наигранные связки есть во всех звеньях. Это и Чорлука с другими защитниками, и братья Миранчуки, и Эдер с Жемалетдиновым и Фарфаном.

«Краснодар», при всех изменениях в составе и осечках, выделяется поставленной комбинационной игрой. В этом аспекте он сильнее всех в России, поэтому за 3 тура до завершения чемпионата «быки» были в борьбе за второе место фаворитами».

А «Спартак» Ловчев раскритиковал. «Красно-белые» заняли 7-е место в таблице, оказавшись ниже всех московских клубов: «Сегодня «Спартак» объективно уступают командам первой пятерки. А о потенциале большинства спартаковцев говорит фраза об учениках, которыми своих игроков назвал Доменико Тедеско после матча с «Зенитом». Той фразой Тедеско дал понять, что высокими задачи с этими игроками не решить.

А вообще происходящее со «Спартаком» органично вписывается в содержание Леонида Федуна, заявившего год назад о желании отказаться от финансирования клуба и передать его болельщикам

Стремление Федуна сокращать расходы хорошо видно по составу. Если раньше за «Спартак» играли Промес, Адриану, Глушаков, Зе Луиш и Фернандо, то сегодня – Маслов, Гапонов и Умяров».

Лучшими бомбардирами РПЛ-2019/20 стали форварды «Зенита» Сердар Азмун и Артем Дзюба, забившие по 17 мячей.

В нынешнем российском сезоне осталось определить только обладателя Кубка России. Финал турнира состоится в Екатеринбурге 25 июля, а сыграют в нем «Зенит» и «Химки».

Источник: Главная Ставка

Фото: твиттер РПЛ, твиттер ФК Зенит

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