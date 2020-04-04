Николай Заболотный: «Если чемпионат доигрывать, то обязательно со зрителями»

Старт карьеры у вратаря «Сочи» вышел феерическим. Сначала – чемпион страны в составе «Зенита», через год снова чемпион, уже в «Спартаке»! Пусть это и было в первенстве молодежных составов. Зато через год Николай Заболотный уже защищал ворота «Спартака» в главном дерби страны – против родного «Зенита». Тогда казалось, что двери на топ-уровень для Заболотного открыты, но вскоре он с радаров большого футбола надолго пропал. Что ему помешало к 30 годам добиться большего? Чем полезен «Спартак» даже для запасного? Как правильно оценить его однофамильца – Антона? Почему на роскошном стадионе «Фишт» собирается маленькая горстка зрителей? Об этом Николай Заболотный рассказал в эксклюзивном интервью еженедельнику «Футбол».

Гости Сочи

— Чем сейчас занимаются футболисты «Сочи»?

— До середины прошлой недели тренировались, потом ушли на карантин. Теперь сидим дома.

— Выходить запрещено?

— Можно отлучаться по необходимости. Но покидать пределы города нельзя.

— Как это воспринимают иностранные игроки «Сочи»?

— Они то в первую очередь понимают серьезность ситуации и обоснованность карантина. Ребята же общаются со своими близкими, которые находятся в Европе, узнают из первых уст о происходящем. И карантин воспринимают нормально.

— По срокам курортный сезон уже на носу. В городе народу прибавилось?

— На мой взгляд, заметно прибавилось. Показалось, что люди в последние несколько недель стали активно прибывать в Сочи.

— В общественных местах тоже собираются?

— Этого не знаю – я же по кафе и торговым центрам не хожу. У меня маршрут короткий. Из дома в магазин и обратно. Тем не менее по визуальным наблюдениям гостей в городе прибавляется.

Поражение от «Арсенала»

— Переместимся на футбольное поле. Настроение игроков «Сочи» перед возобновлением чемпионата и после четырех матчей – небо и земля?

— Конечно, психологический фон стал намного позитивней. Три победы подряд не только позволили уйти с последнего места и подняться ближе к середине таблицы, но и добавить уверенности, что мы на правильном пути.

— Тем не менее начали год официальных матчей вы с поражения.

— Которое стало для нас большой досадой! «Арсеналу» проиграли не по делу. Вполне могли рассчитывать и на победу. Столь обидное поражение еще больше разозлило нас и добавило настроя на следующие матчи.

— Что думают в «Сочи» о шансах доиграть чемпионат?

— Пока так далеко не заглядывали. По крайней мере, я с ребятами эту тему подробно не обсуждал. Но мое мнение – если доигрывать, значит, обязательно со зрителями. Футбол существует для них, матчи при пустых трибунах лишены смысла. Поэтому если возможности допустить людей на стадионы не будет, в таком виде доигрывать чемпионат смысла нет.

— Как тогда быть с его итогами?

— А это уже вопрос не ко мне. Наше футбольное руководство пусть решает.

Сила Антона Заболотного

— Наверное, особенно обидной пауза стала для Александра Кокорина. Который после возвращения не только сразу стал создавать моменты и забивать, но и получал, наслаждение от каждого действия на поле.

— Саша подтверждает сейчас ожидания. Но я то знаю его давно, еще по молодежной сборной. Хорошо помню его по матчам за другие команды. И вижу, что все сильные качества Кокорин сохранил. Он как раньше, быстро, так же ловко обращается с мячом, так же быстро принимает решения. Любое появление Кокорина в штрафной площади всегда опасно.

— Другой нападающий «Сочи», ваш однофамилец, как мы узнали, едва не отправил в нокдаун Михаила Кержакова.

— Я читал это интервью. (Улыбается) Думаю, Миша здесь больше шутит.

— Удар у Антона Заболотного не настолько убойный?

— В нокдаун я от его ударов точно не падал. А что касается сильных качеств Антона, то они и так всем видны.

— Не всем.

— Профессионалы это понимают. А хейтерам, которые цепляются за другое, объяснять бесполезно.

— Обьясните для тех, кто не понимает. В чем сильные качества нападающего Антона Заболотного?

— Их все могли увидеть по мартовским матчам «Сочи». Антон хорошо умеет использовать свои габариты, высокий рост. Посмотрите сколько скидок головой он делает партнерам. В прошедших четырех матчах Заболотный хоть голов и не забил, но пользы принес много. Заработал пенальти, постоянно цеплялся за мячи, что позволяло «Сочи» продолжать атаки, в том числе ставшие голевыми.

— Антон говорил, что в ЦСКА у него было прозвище Бало. У вас есть прозвище?

— Зовут сокращенно от фамилии – Заба. В «Сочи» стало непривычно. Раньше то мы с Антоном в клубах не пересекались, здесь впервые. Когда так называют, мы оборачиваемся оба.

Медали на скамейке

— Начинали сезон вы первым вратарем, но потом в «Сочи» вернулся Сослан Джанаев и вы стали запасным. С тренерами был разговор по этому поводу?

— Разговор был. О том, что это нормальная ситуация, когда в команде несколько вратарей. Да, наше амплуа от других отличается. Для ротации вратарей не меняют, по ходу матчей без крайней необходимости тоже. Поэтому во всех командах ситуация похожая – опытных голкиперов в основном составе два-три, а на поле выходит один.

— Это не всегда выглядит справедливо.

— Таковы издержки профессии. Но задача тех, кто на данный момент не играет, — ежедневно доказывать, что достоин большего. И получив шанс, быть готовым его использовать.

— Что лучше – играть редко, но в команде, претендующей на медали или быть первым номером в команде-середняке?

— Единой оценки для всех здесь быть не может. Каждый вратарь индивидуально оценивает ситуацию в целом, свою роль в команде и, опираясь на все это, принимает решение. Какое-то время потерпеть на скамейке, думаю, готовы многие. Но потом отсутствие игровой практике гложет.

— И все-таки. В «Спартак» дважды зовут редко. Колебались прежде чем принять решение об уходе из «Спартака»?

— Нет. Будет преувеличением утверждать, что я в «Спартаке» играл. Правильно сказать – был в команде, иногда выходил на поле в официальных матчах. Которых за 4 года у меня в «Спартаке» набралось только 6. Да и клуб не особо стремился меня удерживать. Поэтому, получив предложение от «Урала», уже не колебался.

Спартаковский идеал

— Именно за «Урал» вы провели больше всего матчей.

— Именно «Урал» стал командой, где я проявил себя максимально. На данный момент. В Екатеринбурге я стал регулярно играть в Премьер-лиге, закрепился в команде, вместе с ней добился турнирных успехов.

— А что все-таки вам дал спартаковский этап?

— Там я увидел большой клуб изнутри. Увидел, на каком высоком уровне в «Спартаке» все организовано. Сколько на базе полей, в каком они состоянии, как быстро и четко решаются все вопросы, включая, например, стирку и подготовку формы. Я понял стандарт клубной организации, на которую должны ориентироваться все.

— После этого увиденное в других клубах удивляло?

— Понимал, что к топ-стандартам невозможно прийти сразу. Клубы-дебютанты РПЛ или те, кто выступает на высшем уровне только пару сезонов, учатся на ходу и приходят к нужным стандартам постепенно.

— Ситуация в «Сочи» в начале сезона вызывала недоумение и у тренеров, и у некоторых игроков.

— А чему здесь удивляться? Сколько в Сочи не было команды Премьер-лиги, 20 лет? Команда переехала в город-курорт из Петербурга только позапрошлым летом. Конечно, к моменту дебюта в Премьер-лиги все идеально и не могло быть.

— Что за эти 8 месяцев изменилось?

— Меняться все стало быстро. Улучшилось качество полей на базе, появился тренажерный зал. Больше стало в штабе опытных физиотерапевтов и массажистов, появился тренер по физической подготовке. «Сочи» на глазах растет, как клуб.

Чем тридцатилетний вратарь лучше молодого

— Кстати, о штабе. Раньше ведь у вратарей своих тренеров не было. Вы представляете, как это выглядело?

— Даже не представляю! Не понимаю, чем раньше занимались вратари половину тренировки.

— Бегали вместе с полевыми игроками кроссы, прыгали через барьеры, отбивали удары, играли в баскетбол.

— И все-таки я таких тренировок представить не могу – чтоб вратари занимались без тренера. В своей карьере, к счастью, подобного не встречал. В наше время голкиперов тренируют более грамотно и профессионально.

— Что запомнилось в работе с Валерием Карпиным?

— Я ж не так много с ним контактировал в отличие от полевых игроков. Но если брать весь тот период Карпина работы в «Спартаке», еще до моего прихода, думаю, Валерий Георгиевич выжал из той команды максимум. Дважды «Спартак» был вторым, один раз был в шаге от финала Кубка России – уступили в драматичном матче ЦСКА по пенальти. Те результаты, на мой взгляд, стали для той команды потолком.

— На пороге 30-летия готовы подтвердить давний тезис о том, что вратарь обычно раскрывается ближе к 30 годам?

— У меня отношение к этому тезису двоякое. Полное понимание вратарского профессионализма сформировалось относительно недавно. Раньше я к некоторым вещам позволял себе относиться поверхностно.

— Например.

— Мог сразу после завершения тренировки поехать домой. Сегодня это исключено. Массаж, восстановительные упражнения, процедуры. Сейчас я гораздо лучше понимаю, сколько голкипер должен работать, и как себя готовить.

— В какой момент случилось переосмысление?

— Глубоко задумался после ухода из «Урала». Тогда и пришел к понимаю – если хочу в Премьер-лиге выступать постоянно, работать надо лучше и ответственней. Понимай я все это 10 лет назад, добился бы к 30 годам намного большего.

Влияние Окрошидзе

— Кто из тренеров больше других повлиял на ваше вратарское становление?

— Юрий Окрошидзе , который меня тренировал в молодежном составе «Зенита». Поддержка Юрия Александровича очень помогла на переходном этапе – от юношеского футбола к взрослому. Забота Окрошидзе добавляла серьезности. Когда взрослый человек тебе на столь сложном этапе помогает освоиться, хочется еще больше трудиться и прогрессировать. Причем позитивно влиял Юрий Александрович не только на вратарей.

— А на кого еще?

— На полевых игроков тоже. Со мной в дубле «Зенита» играл Антон Соснин – мы с ним это обсуждали. Важность роли этого тренера особенно проявилась после ухода из «Зенита». Тогда я почувствовал, что мне Юрия Окрошидзе не хватает.

— Давайте вернемся на 10 лет назад. Когда вы перешли из «Зенита» в «Спартак». Сейчас вы бы сделали тоже самое?

— А у меня другого выбора не оставалось. «Зенит» мне ничего не предложил.

— Как это?! Вы считались перспективным, только что выиграли с молодежкой «Зенита» чемпионат России…

— И собирался дальше играть за молодежный состав. На тот момент рассчитывал на такой расклад: играю за молодежку, а тренируюсь с основой. Именно это мне предложил «Спартак». Но не «Зенит».

— Один из первых матчей в Премьер-лиге за «Спартак» вы сыграли на «Петровском». Сюжет!

-У меня особых эмоций матч против «Зенита» не вызывал.

— Почему? Это ж знаковая вывеска российского футбола. И вы на поле в родном городе.

— Я тогда только начинал карьеру – для меня большим событием становился любой матч. Где я должен был оправдать доверие. Что «Зенит», что «Кубань», против которой я дебютировал в Премьер-лиге, меня мотивировали одинаково. Да и вообще вокруг моей персоны ажиотажа не было. Не столь громким получился мой переход. Одно дело, если б успел сыграть за «Зенит» на высшем уровне. А я даже потренировался с основным составом чуть-чуть. Думаю, не все перед той встречей «Зенита» со «Спартаком» даже помнили, что я питерский воспитанник, и выступал за зенитовскую молодежку.

Солнце и полные трибуны

— Кстати, на счет молодежки. Некоторые специалисты называют чемпионат молодежных составов продолжением первенства города. В котором расти невозможно.

— А какие у футболиста после выпуска из школы еще варианты?

— Во многих клубах давно есть вторые команды, есть аренда.

— И во вторых командах, и в арендах кто-то уже играет. А выпускников футбольных школ каждый год очень много – всех в аренду даже во второй дивизион не возьмут. Поэтому молодежный состав считаю логичным этапом на пути к взрослому футболу. Я отыграл за «молодежку» три сезона. Возможно, это и многовато. Но сезон – два там вполне оправданы.

— Вернемся в «Сочи». Новенький стадион «Фишт», теплая погода, титулованный состав, Премьер-лига наконец. А посещаемость ваших матчей выглядит пока тоскливо. В чем дело?

— Я заметил, что футбол в Сочи любят. Но большого футбола здесь не было два десятилетия, в Премьер-лиге мы выступаем первый сезон. Людям надо привыкнуть. Уверен, со временем стадион будет заполняться постоянно. Предпосылки и сейчас – на «Зенит» в июле пришло больше 30 тысяч, не остановись чемпионат – и на «Спартак» бы «Фишт» заполнился.

— Но это «Зенит» и «Спартак».

— Если разобраться, у скромной посещаемости есть и объективные причины. Многие матчи пришлись на период, когда курортный сезон уже позади. Без туристов собрать в октябре полные трибуны на матч, например, c «Уфой», невозможно. Ведь «Фишт» находится в Адлере, до которого из Сочи ехать 40 минут. Это, думаю, болельщиков и останавливает.

— Прожив у Черного моря полтора года, задумались о переезде сюда после завершения карьеры?

— Подумал о другом. Насколько важны солнечные дни и тепло. Когда жил в Петербурге, Москве и Екатеринбурге, об этом не задумывался. А приехав сюда, почувствовал, что сочинская погода и настроение поднимает, и на физическом состоянии позитивно сказывается. Но без мыслей о переезде в Сочи.

Текст: Максим Михалко

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»