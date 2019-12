Подарок от Аршавина: сборная Финляндии досталась России, а Франция попала в «группу смерти»

В Румынии завершилась жеребьевка к чемпионату Европы-2020. Одним из участников церемонии стал экс-футболист лондонского «Арсенала» и сборной России Андрей Аршавин. И он не промахнулся. Уверенным движением руки он отправил команду Уэльса в группу А. В свою очередь, Финляндия, дебютант крупных турниров, попала в соседний квартет, где сразится с Россией, Данией и Бельгией. Единственное, с чем команде Станислава Черчесова явно не повезло, так это с календарем предстоящих встреч. Встреча с действующими лидерами рейтинга ФИФА бельгийцами будет ожидать нашу сборную уже в первом матче на «Газпром-Арена», а в последнем – неуступчивые скандинавы на переполненном стадионе «Паркен» в Копенгагене. Правда, кому действительно не позавидуешь, так это сборным из группы F. В последнем квартете будет настоящая бойня. Там, где встречаются в очных противостояниях чемпионы мира и Европы – по другому не бывает. Еженедельник «Футбол» подвел итоги румынской жеребьевки, которая преподнесла неприятные сюрпризы, в том числе, и хозяевам церемонии.

Счастливая рука

Среди главных действующих лиц, которым предстояло вершить судьбы команд, отобравшихся в финальную стадию предстоящего Чемпионата Европы, был хорошо знакомый российским болельщикам экс-игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин.

После завершения футбольной карьеры он стал спортивным экспертом на телевидении, и в этот осенний вечер его пригласили на еще одну важную церемонию. От Андрея многого не требовалось, время от времени лишь вставляя в эфир названия групп и символическое порядковое место команд в этих квартетах.

Аршавин справился и хоть немного порадовал поклонников национальной сборной, которой до этого достались в соперники по группе В не самые приятные команды в лице лидера мирового рейтинга ФИФА Бельгии и всегда неудобных для нас скандинавов, на этот раз датчан.

Когда Андрей вытягивал шар с конвертом сборной Уэльса, многие про себя успели перекреститься, чтобы валлийцы во главе с хавбеком «Реала» Гаретом Бэйлом не отправились играть в Санкт-Петербург. Этого не произошло, формулировка «А3» — возможно, самые обнадеживающие слова, которые были произнесены в этот вечер.

Дело в том, что из-за расширения общего количества участников решающей стадии турнира (в том числе целых двенадцати стран-хозяек), состав группы В, в котором предстояло сыграть России, был сформирован уже на три четверти. Церемония в здании выставочного центра «Romeexpo» в Бухаресте, таким образом, мало, что решала для этих сборных.

Финляндия или Уэльс. Кто-то из этих команд должен был полностью определить состав квартета. Дебютанты крупных турниров или полуфиналист ЧЕ-2016. Более выгодным жребием явно выглядела сборная Суоми во главе с главным тренером Маркку Канерва.

И именно финны отправились в группу В, где во втором матче на стадионе «Газпром-Арена» они сразятся с российской командой. Для наших северных соседей – трехчасовая поездка на поезде до Санкт-Петербурга. Для России – возможность зацепиться за важные три очка после стартового матча с бельгийцами, в котором даже ничейный результат будет сродни победе для команды Станислава Черчесова.

Правда, тот факт, что последний и, скорее всего, решающий матч в борьбе за второе место Россия проведет с датчанами на выезде в Копенгагене – не самый лучший для нас турнирный расклад.

Первые два матча россияне проведут в Санкт-Петербурге против Бельгии (13 июня) и Финляндии (17 июня). А уже через пять дней нашу команду ожидает непростой перелет в Данию, где в Копенгагене на переполненном сорокатысячнике «Паркен» наших футболистов будет ждать жаркий прием.

А тот факт, что после первых двух матчей команда Станислава Черчесова вряд ли обеспечит себе выход из группы, не добавит болельщикам уверенности в успешном исходе противостояния в скандинавской столице.

На выходе получаем, что c одной стороны – Финляндия стала нашим соперником. Однако, с другой – согласно расписанию, для нашей сборной куда лучшим вариантом выглядел третий матч на домашней арене против уже решивших турнирную задачу бельгийцев, чем выезд к максимально настроенным и дисциплинированным датчанам.

Лев недоволен

На кого действительно было больно смотреть в последний румынский осенний вечер, так это на главного тренера сборной Германии Иоахима Лева. На голове 59-летнего специалиста явно прибавилось седых волос от результатов жеребьевки. Усилиями Рууда Гуллита, Марселя Десайи и других именитых футбольных фигур, в группу F попали сразу три топовых сборных.

Причем две из которых – Франция и Португалия – действующие чемпионы мира и Европы соответственно. Четвертой командой этого смертельного квартета станет победитель дополнительной отборочной группы в лице кого-то из сборных Венгрии, Болгарии, Исландии и Румынии, которым весной предстоят стыковые матчи.

Главный тренер французов Дидье Дешам саркастически ухмылялся, пытаясь найти своего товарища по несчастью Иоахима Лева в зрительном зале экспо-центра, но тщетно. Взгляд каменного лица немецкого специалиста на протяжении всей часовой церемонии ни разу не сдвинулся с мертвой точки, находясь в состоянии полного транса – таким сосредоточенным казался наставник бундестим.

Ко всему прочему, в Германии явно еще не забыли последние результаты сборной на российском чемпионате мира, когда из не самой грозной по именам группы в составе сборных Швеции, Мексики и Южной Кореи немцы не смогли выйти даже в плей-офф турнира.

Совпадение или нет, но латинская буква того квартета также именовалась литерой F. За этот год Лев произвел тотальную зачистку в команде, освободив место в стартовом составе для целого ряда очередного талантливого поколения юношей в лице прежде всего 24-летнего нападающего «Баварии» Сержа Гнабри или не менее звездного 20-летнего хавбека «Байера» Кая Хавертца.

В итоге, немецкая машина в обновленном составе успела провалить Лигу Наций, откатившись в дивизион В. Тогда, в группе А1 соперниками немцев были уже ставшая такой знакомой сборная Франции и команда Голландии. Как результат, всего два набранных очка в четырех матчах при разнице забитых и пропущенных мячей -4.

Чуть позже состоялся отбор на Евро-2020, и уже здесь Германия сумела в упорной борьбе одолеть голландцев в группе С. 21 очко, всего одно поражение в восьми матчах, но оттого не менее болезненное. 2:4 на стадионе «Фолькспаркштадион» от «оранжевой» сборной во главе с Рональдом Куманом. А ведь был еще более обидный проигрыш все от тех же голландцев со счетом 0:3, но уже в гостях.

В этом плане, неудачное выступление на Евро-2020 наверняка станет последним крупным турниром для Иоахима Лева во главе немецкой сборной. Руководству Федерации Футбола Германии будет не до обновления состава или какой-либо иной причины очередного провала. Требовательных немцев будет интересовать лишь реабилитация за последние неудачи главной команды.

То, что не получилось в России у ветеранов во главе с Томасом Мюллером и Жеромом Боатенгом – должно быть исправлено во что бы то ни стало уже следующим футбольным поколением. Здесь тон будут задавать новоявленные звезды европейского футбола в лице Тимо Вернера и Лероя Сане.

Плей-офф для Украины?

В этот вечер одним из самых счастливых людей в аудитории «Romeexpo» был главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Смотря за не самыми удачными раскладами жеребьевки для остальных команд, 43-летний специалист в итоге остался доволен результатами дня для собственной сборной.

Попав по итогам отборочного раунда в состав первой корзины, украинцам удалось избежать встреч с половиной европейских грандов в лице Италии, Испании или Бельгии. Зато, не менее интригующим выглядели возможные варианты из остальных составов подгрупп, где были такие команды, как Португалия или Франция.

В итоге, команде Андрея Шевченко досталась Голландия, которая под руководством Рональда Кумана продолжает испытывать проблемы в матчах с грандами (финал Лиги Наций против Португалии 0:1, 2:3 от Германии в квалификации Евро), Австрия, которая, как выяснилось, может проигрывать Латвии в гостях со счетом 0:1. Четвертым участником квартета С станет кто-то из команд Грузии, Белоруссии, Македонии или Косово.

С большой долей вероятности можно предположить, что данная группа станет своего рода квартетом жизни. Тот факт, что при таком раскладе Украина, которая выиграла свою отборочную группу у действующих чемпионов Европы португальцев, должна проходить дальше, не должен вызывать больших сомнений у болельщиков команды.

Предпочитающая играть даже в матчах с топами от себя, команда Андрея Шевченко располагает для этого всеми ингредиентами в лице мощной средней линии (Зинченко, Малиновский, Цыганков) и опытных Ярмоленко с Коноплянкой в нападении.

В европейской квалификации украинцы не испытали серьезных проблем, не проиграв ни одного матча в группе В и пропустив всего четыре мяча, два из которых забили сербы в последней встрече, никак уже не влияющей на итоговый расклад квалификации.

А то, что 35-летний вратарь «Шахтера» и сборной Андрей Пятов попал в символическую сборную всей квалификационной кампании, добавляет к потенциальным преимуществам «жовто-блакитных» одного из самых стабильных голкиперов Европы.

Самым большим успехом на крупных турнирах в новейшей украинской истории стал выход в четвертьфинал на ЧМ-2006 в Германии. В том составе были такие футболисты, как Анатолий Тимощук, Дмитрий Чигринский или Андрей Воронин. А в нападении тогда играл действующий тренер сборной – Андрей Шевченко.

Что же касается чемпионатов Европы, то здесь дела обстоят на порядок хуже. Впервые выйти в финальную часть украинцам удалось лишь в 2012 году за счет статуса команды-хозяйки турнира.

43-летний специалист может войти в историю, как обладатель наилучших результатов сборной в качестве игрока и главного тренера команды. Но и без этих раскладов Украина должна проходить свою группу и впервые обеспечить себе выход в раунд плей-офф чемпионата Европы. Если не сделать этого сейчас, в дальнейшем такой возможности может больше и не представиться.

Текст: Анатолий Акулов