«Зенит» в Лиге чемпионов. Что хотел сказать Семак?

После поражения «Зенита» от «Лейпцига» (0:2) журналисты ждали Сергея Семака в конференц-зале «Газпром-Арены» почти час. Времени хватило, чтобы подготовить вопросы, превратившие разговор о матче Лиги чемпионов с немецким клубом в анализ острых проблем российского футбола.

Класс «Лейпцига»

Исход выездного и домашнего матча Лиги чемпионов с командой Юлиана Нагельсмана (1:2 и 0:2) получился для «Зенита» одинаковым, но сценарий различался. Если в Лейпциге сине-бело-голубые заставили соперника отыгрываться, то в Петербурге найти путь к воротам немцев не получилось. По мнению Сергея Семака, причина у этого – глобальная.

«Лейпциг» действует более интенсивно, игроки соперника быстрее и в перемещениях, и в скорости принятия решений. Мы же все время запаздывали, — говорит Сергей Семак. — Интенсивность у «Лейпцига» другая, поэтому победа гостей абсолютно заслужена. А нам надо работать. Пока шансы остаются, будем пытаться их использовать и привыкать играть в этом турнире. Ошибок в Лиге чемпионов не прощают, уровень высокий».

Даже в чемпионате России важным условием для победы «Зенита» часто становится пространство, которое предоставляет соперник. Такое пространство «Лейпциг» теоретически мог предоставить, если бы в концовке матча уступал в счете. А позиционная атака считается слабым звеном «Зенита» с первого матча команды под руководством Семака, который косвенно подтвердил эту проблему, рассказав о задумке «Зенита».

«Для нас было важно не пропустить, но в концовке первого тайма это произошло, и тогда играть стало сложнее. Наш шанс был в быстрых атаках. Если в первой игре мы не могли даже убежать в них, то во второй были моменты, которые мы не реализовали», — подчеркнул Семак.

Три центральных защитника

После поражений и невзрачных матчей Сергея Семака часто критикуют за неправильную тактику, выбор состава и запоздалые замены. Другая часть критиков замечает, что про особенности соперника и состояние футболистов «Зенита» его главный тренер знает лучше всех остальных вместе взятых. Даже после 0:2 на «Газпром-Арене» Сергей Семак свои решения считает обоснованными.

«Важно быть реалистами и правильно оценивать возможности футболистов. У нас не самая быстрая линия обороны, поэтому играть в четыре защитника, из которых два центральных и не быстрых, против команды со скоростными игроками, неправильно, — обращает внимание главный тренер «Зенита». — В предыдущем матче с «Лейпцигом» перед первым пропущенным голом наша защита не смогла подстраховать. Одновременно пошло много вбеганий и открываний за спину — нам элементарно не хватило одного игрока, чтобы это открывание сопроводить. Во втором матче с «Лейпцигом» такое тоже прошло, но уже в быстрой атаке. В позиционной атаке мы таких ошибок не допускали. Так что не считаю выбор тактики с тремя центральными защитниками ошибкой, это логичное решение».

Эмоции Дзюбы

Матч с «Лейпцигом» стал для нападающего Всея Руси Артема Дзюбы продолжением игры с ЦСКА. Не только по причине редкой остроты у ворот соперников, но и по тональности общения с ними. В обеих встречах Дзюба запомнился потасовками. Накануне матча с «Лейпцигом» Артем говорил об особом предвкушении, хотелось поскорее стать участником важнейшего события. Настрой форварда порой сказывался даже на партнерах – в первом тайме у Артема получился очень горячий диалог с Магомедом Оздоевым.

«Это эмоции — хотелось победить, — объясняет Сергей Семак. — Были какие-то моменты хорошие, голевые, где мы могли забить, но не забили, были моменты, где могли сыграть лучше, но не сыграли, отсюда и эмоциональная реакция. Но никаких граней Артем не переходил».

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Крайних защитников меняют редко. А в перерыве – очень редко. Если не из-за травмы,то такая замена обычно считается показательной. Тем самым тренер или признает ошибку при выборе стартового состава, или же публично ставит своему игроку «неуд».

«Нас в первом тайме практически не атаковали через правый фланг, и я думаю, не совсем уверенно Игорь действовал в паре моментов, поэтому и вышел Вячеслав, его прямой конкурент по позиции. По остальным заменам — не думаю, что провел их поздно. У нас вышел Дриусси, оставалась еще одна замена, но мы ее придерживали. У некоторых наших игроков были микроповреждения, и рисковать оставаться вдесятером было неправильно», — продолжает Семак.

Здесь вас ждет открытие! При условии, если вы из тех, кто считает «Зенит» с командами вроде «Лейпцига» фаворитом. Возможно, вы удивились, когда увидели, что при счете 2:0 в свою пользу гости не давали зенитовцам подойти к своим воротам. Соперники подолгу не позволяли «Зениту» еще и добраться до мяча. Семак признал превосходство «Лейпцига» по всем статьям. Но когда тренеру задали вопрос — как же отставание от Бундеслиги нивелировать — ответ Сергея Богдановича разочаровал.

Главный тренер «Зенита» озвучил банальности, разбавив их очередным упоминанием вводных, которые не переделать. К тому же эти вводные давно признаны незаинтересованными специалистами сопутствующим фактором, а не причиной отставания российского футбола от лучших образцов европейского. Но возможно, Семак тут не причем и ответ на этот вопрос у него элементарно отсутствует.

«Если «Лейпциг» может позволить себе выпустить двух игроков сборной Германии, то у нас лимит напрямую мешает здоровой конкуренции. Даже если брать молодежный чемпионат, то не можем ни в академиях, ни где то еще использовать иностранцев, чтобы усиливать команды, — отметил главный тренер «Зенита». — К тому же уровень чемпионатов абсолютно разный. В Германии футболисты привыкли играть при высокой интенсивности, на высокой скорости. Естественно, у нас такого навыка нет. Нужно расти, усиливаться, каждый год стараться играть в Лиге чемпионов, чтобы уровень команды рос, и мы понимали наши проблемы, видели, куда двигаться, чтобы становиться сильнее».

Роль Ерохина и Дриусси в запасе

30-летнего Александра Ерохина иногда называют футболистом без позиции. Вроде и не нападающий, но и не совсем полузащитник. Вроде и не крайний, но и центральным однозначно не назовешь. Объяснение кадрового выбора на матч с «Лейпцигом» в пользу Ерохина позволит прояснить важность его роли для нынешнего «Зенита».

«Ерохин набирает форму, забил мяч ЦСКА, у него эмоциональный подъем, — говорит Сергей Семак. — Нам нужен был игрок в центральной зоне, который мог много двигаться, создать давление, забирать подборы. Потому, что много игры строилось на подборах и единоборствах, а Ерохин — тот игрок, у которого эти качества есть на должном уровне.

У Дриусси действительно было повреждение, делали обследование. Но не попал в состав против «Лейпцига» он по другим причинам. Во-первых, Ерохин посвежее, а Себастьян устал. Во-вторых, нам нужен был игрок на подбор. Что касается скорости, то у нас не так много футболистов, готовых сравниться по скоростным качествам с игроками из Бундеслиги. Поэтому мы играли низко».

Санкт-Петербург

Текст: Максим Михалко

Максим Михалко Автор еженедельника «Футбол»