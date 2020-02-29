Возвращение после зимней паузы. «Спартак» обыграл «Динамо» в московском дерби

Дерби между «Спартаком» и «Динамо» в первом круге прошло довольно скучно (0:0). Поэтому от второй игры между этими клубами ждали большего. Несмотря на положение команд в таблице, победу в дерби одержал «Спартак» — 2:0. Голы, штанги, перекладина и много эмоций — в репортаже еженедельника «Футбол».

Болельщики активнее футболистов

Любое дерби всегда собирает много людей на стадионе. В этот раз было также. Фанаты гостей заряжали активнее, поэтому диктор стадиона попросил болельщиков «Динамо» повторять за ним кричалки. Это немного выровняло противоборство болельщиков. Еще до начала игры стало известно, что впервые за свою жизнь новую арену «Динамо» посетила супруга Льва Яшина — Валентина Тимофеевна. Она сказала несколько слов, и матч стартовал.

«Спартак» начал встречу по схеме 3+1+4+2. С первых минут «красно-белые» создали опасный момент с помощью прессинга. Бакаев бил в пустые ворота, однако мяч пролетел мимо. Это был единственный опасный момент от двух команд за первые 15 минут. В это время было интереснее наблюдать за болельщиками этих клубов, которые соревновались в громкости кричалок.

Взбучка от Тедеско, «Спартак» пошел вперед

После небольшой взбучки от Тедеско «Спартак» создал первый действительно голевой момент. Новичок «красно-белых» Александр Соболев прошел к штрафной и пробил в штангу. После этого оба тренера поднялись со скамейки запасных. Отметим, что и тот, и тот активно подсказывали своим игрокам.

На 29-й Бакаев открыл счет в матче. Зелимхан получил мяч около штрафной «Динамо» и пробил в правый угол. Главный тренер «бело-голубых», видимо, сильно расстроенный, сразу же сел на скамейку запасных. «Динамо» в ответ почти ничего не создавало. Форвард Н’жи имел несколько возможностей на взятие ворот, но футболист либо терял мяч, либо бил мимо. Возможно, дело в начальной схеме «Динамо» 3+4+2+1. А вот нападающий «Спартака» Соболев был нацелен на ворота. На 37-й минуте он пробил, но мяч пролетел мимо.

Комличенко соревнуется в «кросс-бар», второй «Спартаковский» тайм

Второй тайм активнее начали «красно-белые». Но после выхода новичка «Динамо» Комличенко вместо Шиманьски игра немного поменялась. «Бело-голубые» перестроились на 3+4+3. Почти сразу же Николай пробил в штангу. Но уже в следующей атаке забил «Спартак». Роман Зобнин подобрал мяч около штрафной и пробил уже в левый угол.

Буквально через 7 минут Комличенко имел еще одну возможность забить. Форвард получил мяч в штрафной и пробил сильно в перекладину. После этого игра раскрылась окончательно. Матч напомнил игру в качели, когда команды проводили атаки друг за другом. Но все же опаснее атаковал «Спартак». В конце игры Понсе бил уже в пустые ворота, но Ордец выбил мяч из ворот.

Таким образом, «Спартак» набрал 25 очков и переместился на 9-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Динамо» с 24 баллами опустилось на 10-ю позицию.

Тинькофф — Премьер-лига. 20-й тур

ДИНАМО — СПАРТАК — 0:2 (0:1).

Москва. 29 февраля.

Стадион: «ВТБ Арена».

Судья: Сергей Карасев (Москва).

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Шунич, Ордец, Рыков, Паршивлюк, Нойштедтер, Хильемарк (Каборе, 80), Шиманьски (Комличенко, 56), Игбун (Филипп, 80), Н’Жи.

«Спартак»: Максименко, Айртон, Джикия, Жиго, Кутепов, Рассказов (Ещенко, 90), Крал, Бакаев (Тиль, 72), Зобнин, Понсе, Соболев (Ларссон, 83).

Голы: 0:1 — Бакаев (29), 0:2 — Зобнин (62).

Предупреждения: Шунич (64), Рыков (67).

10 (2) удары (в створ) 12 (5)

11 фолы 10

4 офсайды 2

4 угловые 2

50 % владения мячом 50

Фото: еженедельник «Футбол»

Текст: Роман Шлуинский