РПЛ. 25-й тур. ЦСКА – «Спартак» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

ЦСКА уверенно победил «Спартак» (2:0) в столичном дерби, состоявшемся в 25-м туре РПЛ. Армейцы выиграли у принципиального соперника благодаря дублю Николы Влашича. Сергей Дроняев приготовил фоторепортаж о том, как проходил этот матч.

Никола Влашич празднует гол в ворота «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в очередной раз был наказан за эмоции

На поле шла борьба, а в итоге красную карточку получил Роман Зобнин

Арбитр матча Алексей Еськов активно пользовался помощью VAR

Игорь Акинфеев в нескольких эпизодах выручил свою команду

Виктор Гончаренко вновь тренирует ЦСКА. Эмоциональный всплеск из-за которого он покинул армейцев после поражения от «Зенита» (0:4) позади.

Фото: Сергей Дроняев

Сергей Дроняев Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»