РПЛ. 25-й тур. ЦСКА – «Спартак» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

Автор: Сергей Дроняев 0

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ЦСКА уверенно победил «Спартак» (2:0) в столичном дерби, состоявшемся в 25-м туре РПЛ. Армейцы выиграли у принципиального соперника благодаря дублю Николы Влашича. Сергей Дроняев приготовил фоторепортаж о том, как проходил этот матч.

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Фото: Сергей Дроняев

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Сергей Дроняев

Фотокорреспондент еженедельника «Футбол»

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