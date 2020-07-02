РПЛ. 25-й тур. ЦСКА – «Спартак» — 2:0. Фоторепортаж Сергея Дроняева

ЦСКА уверенно победил «Спартак» (2:0) в столичном дерби, состоявшемся в 25-м туре РПЛ. Армейцы выиграли у принципиального соперника благодаря дублю Николы Влашича. Сергей Дроняев приготовил фоторепортаж о том, как проходил этот матч.
Никола Влашич празднует гол в ворота «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско в очередной раз был наказан за эмоции
На поле шла борьба, а в итоге красную карточку получил Роман Зобнин
Арбитр матча Алексей Еськов активно пользовался помощью VAR
Игорь Акинфеев в нескольких эпизодах выручил свою команду
Виктор Гончаренко вновь тренирует ЦСКА. Эмоциональный всплеск из-за которого он покинул армейцев после поражения от «Зенита» (0:4) позади.
Фото: Сергей Дроняев