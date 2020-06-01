«Уфа-Сити». Какую пользу принесут иностранные инвестиции в башкирский клуб?

В последнее время российский футбол находится на задворках европейских рейтингов рентабельности клубов. Команды Премьер-лиги не раз вызывали общественный резонанс за несоблюдение финансового fair-play («Рубин», «Динамо») или перепродажу активов (покупка «ВТБ» пакета акций «Динамо» за символический рубль, уход Евгения Гинера из ЦСКА в пользу государственного «ВЭБ»). Слухи об интересе к «Уфе» со стороны иностранных инвесторов должны переломить негативную тенденцию в РПЛ, исправив ситуацию с убыточностью отечественных команд. Еженедельник «Футбол» рассказывает о потенциально новых игроках на российском спортивном рынке.

Арабские шейхи VS австрийские быки

По информации зарубежных СМИ в республику Башкортостан в скором времени должны прийти солидные денежные инвестиции со стороны одних из наиболее раскрученных иностранных спортивных конгломераций.

Речь идет о заинтересованности в приобретении «Уфы» австрийского концерна Red Bull и арабского холдинга Сity Football Group. Информацию о переговорах подтвердил генеральный директор клуба Шамиль Газизов, сделав акцент на долгосрочное сотрудничество и выход на европейский рынок.

Первое знакомство российского клуба с зарубежными партнерами произошло 4 года назад. Летом 2016-го года трансфер украинского хавбека Александра Зинченко из скромной «Уфы» в топовый «Манчестер Сити» удивил многих.

За небольшую сумму в 4 миллиона евро 19-летний юноша отправился покорять британские горизонты. А башкирский клуб получил не только финансовое подспорье, но и заключил договор о сотрудничестве с грандом английского футбола.

На контакт с представителями Red Bull уфимцы вышли на австрийских летних сборах в 2018-ом году. Тогда команда на себе прочувствовала преимущество местного чемпиона «Ред Булл Зальцбург», проиграв очную встречу со счетом 0:3.

Однако по словам Шамиля Газизова, именно тогда появились первые мысли о возможном партнерстве с концерном. Спустя два года австрийский вариант сотрудничества для гендиректора «Уфы» стал куда более реальным.

Казус «Химок»

Проблема бюджетного финансирования российского футбола давно стала нестоящим камнем преткновения для большинства отечественных клубов. Нынешняя история с подмосковными «Химками» — наглядное тому подтверждение. Из клуба, официально оформившим выход в Премьер-лигу, команда рискует в одночасье стать финансовым банкротом и вылететь в ПФЛ.

Двум основным «спонсорам» команды в лице Подмосковной области и городскому округу Химки оказалось не под силу содержать дотационный клуб в рамках высшего дивизиона. А из-за пандемийного (читай финансового) кризиса основные доноры и вовсе предложили резко сократить бюджет команды, фактически поставив команду на грань выживания.

Апофеозом стала фраза члена наблюдательного совета клуба Александра Волнушкина о нехватке средств даже на заявку в ФНЛ, где сейчас и находятся «Химки». Самое интересное, что официальные переговоры с частными инвесторами проводились еще зимой.

📊 Начинаем подводить итоги прошедшего сезона Олимп-ФНЛ! Публикуем общекомандные показатели Instat, по которым красно-чёрные среди лучших в чемпионате. ⚽ голы

✊ выигранные единоборства

🔰 Instat Index pic.twitter.com/6pRukimNNU — ФК Химки (@fc_khimki) May 20, 2020

По словам Волнушкина, команда фактически договорилась с частным спонсором, готовым основательно вложиться в клуб. Однако на решающей стадии обсуждений итоговое решение по сделке, якобы, забраковало областное министерство спорта.

Подобная ситуация — далеко не редкость в низших российских дивизионах. Недавно очередные банкротства постигли «Армавир» и «Луч». А самая громкая история произошла десятью годами ранее с владикавказской «Аланией» под руководством Валерия Газзаева. Тогда амбициозные планы по возрождению экс-чемпионов России 1995-го года столкнулись с нехваткой государственных средств.

Газизов всегда рассматривал уфимский клуб в качестве эффективного бизнес-проекта. При действующей бюджетной поддержке совершить необходимый скачок в развитии будет крайне сложно. Возможный приход зарубежных инвесторов в «Уфу» станет гарантом столь нужной и редкой для отечественных клубов финансовой стабильности.

При предыдущих титульных спонсорах — местной туристической компании Terra Bashkiria и государственного «Регионального фонда» — клуб запомнился разве что регулярным попаданием в российские топы по бюджетной экономии.

Red Bull или СFG поможет в разы увеличить финансовые вливания в «Уфу» и, что cамое важное, — оградит команду от бюджетных фокусов, с которыми столкнулись подмосковные «Химки».

Ливерпульский след

В вопросе долгосрочного сотрудничества Шамиль Газизов в большей степени склоняется к Red Bull из-за схожего почерка в видении клубного развития. Дело в том, что арабские инвесторы нередко склоняются к молниеносной спортивной отдаче проектов. К потенциальным же неудачам при строительстве амбициозных проектов они склонны относится с легким скепсисом.

В целом этот подход характерен для восточных стран. Данный метод сводится к простой формуле: дорогостоящие трансферы топ-звезд приоритетнее воспитанников клуба. Главный футбольный актив СFG «Манчестер Сити» олицетворяет собой арабскую бизнес-модель. Шейхи могут позволить себе купить Де Брюйне (70 млн. евро), Эрнандеса (70 млн.) или Сане (55 млн.).

Red Bull демонстрирует противоположный подход: развитие футбольного потенциала юных игроков и дальнейшая выгодная продажа в европейские топ-клубы.

Подобную идею впервые высказал молодой спортивный директор «РБ Лейпциг» Маркус Креше: «Мы не готовы платить огромные деньги за так называемых «звезд футбола». Мы хотим находить и развивать «звезд завтрашнего дня» сами».

🔴 Первый гол "Ливерпуля" создали бывшие звезды "Зальцбурга" Садьо Мане и Наби Кейта ⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/RJTwbq7fH8 — UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) December 10, 2019

Олицетворением этой модели стал Тимо Вернер, который за 4 года в Лейпциге стал одним из лучших форвардов мира и трансферной целью для половины грандов Старого света во главе с «Ливерпулем». Двумя годами ранее мерсисайдцы приобрели у «РБ» не менее талантливого игрока — Наби Кейта. Футболист сборной Гвинеи достался Юргену Клоппу за 52 миллиона евро.

Корпорация Red Bull сыграла ключевую роль в становлении еще одной суперзвезды «Ливерпуля» — Садьо Мане. Будучи 19-летним юношей, талантливого сенегальца приютили скауты австрийского «Ред Булл – Зальцбург». А затем транзитом через «Саутгемптон» африканец дебютировал на легендарном «Энфилде».

Изрядно потрепали нервы болельщикам «Ливерпуля» и другие футболисты «Зальцбурга» — вингер Такуми Минамино и форвард Эрлинг Холанд, который сейчас солирует в дортмундской «Боруссии». После фееричного матча в ЛЧ на «Энфилде» Юрген Клопп двумя месяцами позже подписал талантливого японца. Скауты мерсисайдцев вели борьбу и за норвежца, однако фаворитами в гонке с «Реалом», «Ювентусом» и «Боруссией» не были.

お誕生日おめでとうございます, Takumi Minamino🎈 Klopp's face five seconds in pic.twitter.com/VxHg0DSzzY — The Anfield Wrap (@TheAnfieldWrap) January 16, 2020

Как грамотно зарабатывать на потенциале игроков в Red Bull знают давно. Сотрудничество же с «Уфой» расширит географические рамки концерна, открывая новые перспективные рынки Восточной Европы. А российскому клубу — наладить точечный механизм перехода юных игроков в топовые континентальные лиги.

Дальнейшие перспективы

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подчеркнул, что вопрос о полной продаже активов не идет. Будущий проект должен опираться на взаимовыгодное инвест-сотрудничество с дальнейшей целью развития футбола в российском регионе.

Несмотря на качественную работу с молодежью (Зинченко, Живоглядов, Обляков и т.д.) в столице Башкирии местная академия пока не может на равных конкурировать с московскими аналогами. С приходом же иностранных инвестиций будет больше реальных средств на полноценное строительство необходимой инфраструктуры.

Для примера, на данный момент у австрийского холдинга насчитываются десятки современных тренировочных комплексов и академий по всему миру, начиная с США и Бразилии, заканчивая футбольными манежами в Австрии и Германии.

Возможный сделка дополнительно окажет влияние и на прозрачность финансовых поступлений: бухгалтерской отчетности, зарплатных ведомостей или спонсорных отчислений.

В российских реалиях при бюджетных дотациях сделать подобное невозможно. Сотрудничество с иностранными инвесторами добавит «Уфе» необходимой бизнес-прозрачности и поможет выйти на европейский уровень в сфере доходов и затрат, к чему так стремился гендиректор башкирского клуба.

Не стоит забывать и об ощутимой имиджевой составляющей возможной сделки для Премьер-лиги. Приход европейской футбольной империи в лице RB или арабской СFG привлечет внимание к России со стороны других иностранных корпораций. И покажет другим отечественным командам, как в сжатые сроки эффективно выстраивать бизнес-модели без помощи госструктур.

Фото: Global Look Press, Twitter, Сергей Дроняев

Текст: Анатолий Акулов